Tam kapanmada Antalya'da otel eğlencesi

Türkiye 17 günlük tam kapanma uyguluyor ancak turistler bu kapanmadan muaf... Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen eğlence de bu nedenle tepki çekti. Çok sayıda kişinin katıldığı partide, maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sosyal medyadan paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde sadece otel çalışanlarının maske taktığı görüldü.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 15:17

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