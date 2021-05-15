Tam kapanmada asker uğurlaması: Konvoy halinde mahallede tur attılar
İstanbul Kağıthane’de tam kapanmayı hiçe sayan bir grup, asker uğurladı. Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, müzik eşliğinde Sultan Selim Mahallesi’nde dakikalarca tur attı. Görüntüleri kaydedip sosyal medyadan paylaşan bir mahalle sakini ‘‘Corona virüsü hiçe sayıyorlar, hiçbir cezai işlem yok. Ne kapanması’’ diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 15.05.2021 - 10:46| Son Güncelleme : 15.05.2021 - 10:57
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