Tam kapanmada merak edilenler

Türkiye, perşembe akşamı başlayacak 17 günlük tam kapanmaya hazırlanıyor. Kapanma sürecinin ayrıntıları dün İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle açıklandı. Yine de akıllarda bazı soru işaretleri var. Tam kapanmanın tüm detaylarını NTV muhabiri Serkan Kaya anlattı.

NTV 27.04.2021 - 11:46 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 12:01

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