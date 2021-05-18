Tamir ederken patladı: Nasıl söndüreceğini şaşırdı
Siirt’te tamir etmeye çalıştığı cep telefonu elinde patlayan tamirci Sinan Çengel, alevleri nasıl söndüreceğini şaşırdı. Eldivenleri tutuşan Çengel, telefonu yere atarak ayağıyla söndürmeyi başardı. 12 yıldır telefon tamir ettiğini ve ilk kez böyle bir olay yaşadığını anlatan Çengel, yan sanayi ürünü olan bataryaların kullanılmaması gerektiğini söyledi.
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ntv.com.tr 18.05.2021 - 14:38| Son Güncelleme : 18.05.2021 - 14:58
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