Tanımadığı adamdan yumruk yedi, dişleri kırıldı

Zonguldak’ta bir çocuk annesi 34 yaşındaki Gamze Kavraz, iş çıkışında tanımadığı bir adamın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeyle yer düşen genç kadının ön dişleri kırıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Gözaltına alınan ve sabıka kaydı da bulunan 20 yaşında Ümit Kalmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberler - İHA 01.08.2022 - 11:16 | Son Güncelleme : 01.08.2022 - 11:33

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