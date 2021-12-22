Tanımadığı kadına yumruk atıp burnunu kırdı

Bursa’da kız kardeşiyle nişan alışverişine çıkan genç kadın, tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı. Kaldırımda yürürken yanına yaklaşan saldırgan kadının yüzüne yumruk atıp burnunu kırdı. Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp giden saldırganı esnaf yakaladı. Mahalle sakinleri, Mert D. isimli saldırganın daha önce de bir kişiyi tırnak makasıyla yaraladığını, bir öğrenciyi de bıçakladığını iddia etti.
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