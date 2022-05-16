Tanınmamak için kask takıp trafiğin ortasında ateş açtı

İstanbul Beyoğlu’nda tanınmamak için motosiklet kaskı takan bir saldırgan, trafiğin ortasında husumetlisine kurşun yağrdırdı. Saldırıda kasığından yaralanan İ.D. hastaneye kaldırılırken polis, güvenlik kameralarının görüntülerinden kimliğini belirlediği saldırganı ve azmettiricisini yakaladı.

Haberler - İHA 16.05.2022 - 11:14 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 11:52

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