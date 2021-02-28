Tansu Çiller 28 Şubat'ı anlattı: Demirel, komutanları görevden alma teklifimi kabul etmedi
28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden 24 yıl geçti. O dönem, Refah Partisi-Doğru Yol Partisi koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı olan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı. Çiller, PKK'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'da yakalanma süreciyle ilgili de çok tartışılacak bir açıklama yaptı.
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NTV 28.02.2021 - 13:39| Son Güncelleme : 28.02.2021 - 13:51
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