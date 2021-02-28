Tansu Çiller 28 Şubat'ı anlattı: Demirel, komutanları görevden alma teklifimi kabul etmedi

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden 24 yıl geçti. O dönem, Refah Partisi-Doğru Yol Partisi koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı olan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı. Çiller, PKK'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'da yakalanma süreciyle ilgili de çok tartışılacak bir açıklama yaptı.

NTV 28.02.2021 - 13:39 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 13:51

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