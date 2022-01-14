Tantunicide skandal görüntüler

İstanbul Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akıl almaz görüntüler ortya çıktı. Tantuni yanında biber turşusu servis edilir, bu turşulardan yenmeyenlerin, hijyen sebebiyle çöpe atılması gerekir. Fakat işletme sahibi, israf oluyor diye çalışanları azarlıyor, çöpleri karıştırıp biberleri tek tek topluyor. Üstlelik bir video da çekerek bu biberlerin, hatta etlerin, yeniden servis edilmesini istiyor. (Haber: Onur Aksoy - Kamera: Zafer Karakaş)
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