Tarçın ve Şila okulun maskotu oldu: Derslere onlar da giriyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler bir sokak kedisi ile köpeğini sahiplendi. Okul yönetiminin de desteğiyle bahçede her ikisine kulübe yapıldı. ‘Tarçın’ ve ‘Şila’ adı verilen kedi ile köpek şimdi öğrencilerle beraber derse giriyor, teneffüsler de onların elinden yemek yiyor.

Haberler - ntv.com.tr 31.10.2021 - 13:07 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 13:24

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