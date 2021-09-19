Tarhana sermek isterken canından oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde 62 yaşındaki Ayşe Sönmez, tarhana sermek isterken terastan düştü. Yere örtü yaymaya çalışırken dengesini kaybederek sokağa düşen kadının yardımına komşuları koştu. Hastaneye kaldırılan yaşlı kaıdn kurtarılamadı.

ntv.com.tr 19.09.2021 - 10:06 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 10:12

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