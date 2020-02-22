Tarihi alanı bekçi gibi koruyor

Zonguldak'ta yaşayan emekli işçi, 12 yıl önce bahçesinde kazı yaparken tarihi mozaiklere rastladı. Genç roma dönemine ait alanın turizme kazandırılması için seyir terası projesi hazırlandı ancak proje henüz hayata geçmedi. Bahçenin sahibi ise o zamana kadar mozaikleri korumak için bekçi gibi nöbet tutuyor.
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NTV 22.02.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 22.02.2020 - 13:08
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