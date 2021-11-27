Tarihi Çiçek Pasajı'nda bir kadını rehin alarak, havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da, İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda bulunan bir restorana gelerek arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın müşteriyle tartışan bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı ve tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Güven Timleri, kadını rehin alan ve yanına kimseyi yaklaştırmayan şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı.
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