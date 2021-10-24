Tarihi eserler yatak bazasından çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan’da 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında olduğu 227 parça tarihi eser ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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NTV Haber 24.10.2021 - 09:58| Son Güncelleme : 24.10.2021 - 10:03
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