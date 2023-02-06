Tarihi Gaziantep Kalesi, depremde yıkıldı

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Gaziantep'in merkezindeki bir tepeye kurulmuş olan tarihi Gaziantep Kalesi, depremde yıkıldı. Kalenin Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı biliniyor.

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