Tarihi İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü

İstanbul Çatalca'da bulunan Tarihi İnceğiz Mağaraları tehlike altında. M.Ö. 5500 yılından kalma mağaralar çöple doldu. Evsizler de bölgeyi uyumak için kullanıyor. Mağaranın ziyaretçileri önlem alınmasını istiyor. İşte ayrıntılar...

DİĞER VİDEOLAR