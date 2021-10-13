Tarihi karakovan balının hasadı yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi ve kursiyerlerinin ürettiği, karakovan balının hasadı yapıldı. Asırlık karakovan kütükleri üretim için yeniden onarılıp hazırlandı. Yaklaşık 10 ay süren bu zor yolculuk karakovanlardan bal dolu peteklerin çıkmasıyla tamamlandı.

Haberler - NTV 13.10.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 16:27

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