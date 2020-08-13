Tarihi kiliseye köylü sahip çıkıyor

Gümüşhane'deki tarihi Aydınlar Kilisesi, bir köyün içinde bölge halkı tarafından özenle korunuyor. 1850'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen kilisenin, Sümela Manastırı gibi restore edilip, inanç turizmine kazandırılması isteniyor.

NTV Haber 13.08.2020 - 16:10 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 16:30

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