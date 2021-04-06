Tarihi köşke kumar baskını: ‘‘Kolay gelsin, polis’’
İstanbul Yeşilköy’de polis, kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine tarihi bir köşke baskın düzenledi. Yemek siparişi getiren bir kurye ile köşke giren polis, kumar oynayanları masa başında yakaladı. Daha önce anaokulu olarak faaliyet gösteren köşkte bulunanlardan bazıları ile polis arasında arbede yaşandı. Kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye 48 bin lira ceza kesildi.
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ntv.com.tr 06.04.2021 - 11:43| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 12:07
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