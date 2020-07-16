Tarihi mağaralar çöplüğe döndü (Kemal Sunal'ın birçok filmi burada çekilmişti)
Piknikçiler, İstanbul'un Çatalca'daki tarihi İnceğiz Mağaraları'nı gezerken arkalarında çöp yığınları bırakıyor. Birçok Yeşilçam filminin çekildiği mağaraların duvarlarına da sprey boyalarla zarar veriliyor. Emre Timur'un haberini Tuncay Altun görüntüledi.
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NTV 16.07.2020 - 11:52| Son Güncelleme : 16.07.2020 - 12:44
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