Tarihi renklendiren araştırmacı: Cumhuriyet’in ilk yıllarının ‘renkli’ görüntüleri

Amatör bir tarih araştırmacısı olan Fırat Gökdemir, 11 yıldır elde ettiği görüntüleri ücretsiz olarak Youtube hesabından paylaşıyor. Gökdemir çalışmalarıyla aslında ufak bir dokunuşun nasıl fark yaratabildiğini de göstermiş oldu. Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk ve 1. Meclis’le ilgili kayıtları renklendirerek yeniden yayınlayan Gökdemir, milyonlarca izlenme rakamına ulaştı. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarına ait görüntüler dikkat çekici... (Haber:Baran  Bila)

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