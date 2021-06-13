Tarihi Yarımada altında gizemli keşif

İstanbul’da Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii ve Aya İrini Kilisesi gibi önemli yapıların bulunduğu Tarihi Yarımada’nın altındaki gizemli yapılar, bir bölümü botla yapılan yolcukla görüntülendi. Profesyonel dağcı ve dalgıçların katıldığı, üç yıl süren çalışmada 285 yer altı yapısı incelendi. 23 metre derinlikte gerçekleştirilen keşifte tüneller, sarnıçlar, su yolları, yangın havuzları görüntülendi. Çalışmayı yürüten Kültürel Mirası Koruma Uzmanı ve Tarihçi Arzu Ulaş ‘‘İstanbul’un tarihi katmanlarının keşfi, hafriyat çalışmaları ve imar faaliyetleri sırasında tesadüfen ortaya çıkmakta. Ben de Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’un yer altı yapılarını aydınlatmak istedim. 285 yer altı yapısını inceledik ve 59’unun artık kayıp eser olduğunu belirledik’’ dedi.
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ntv.com.tr 13.06.2021 - 13:37| Son Güncelleme : 13.06.2021 - 13:52
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