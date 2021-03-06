Tarihi Yarımada'ya can suyu projesi

Sultanahmet, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa. Hergün binlerce turistin gittiği İstanbul'un en önemli simge mekanlarının bulunduğu tarihi yarımada, coronavirüs nedeniyle bir yıldır çok zor bir dönemden geçiyor. 20 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında tüm ürünlerde ciddi indirimlere gidileceğini açıklayan esnaf, can suyu projesine halktan destek istiyor. (Haber: Emre Timur - Kamera: Alihan Sönmez)

NTV 06.03.2021 - 13:00 | Son Güncelleme : 06.03.2021 - 13:35

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