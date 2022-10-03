Tarihi Yerebatan Sarnıcı dünya basınında

Tarihi Yerebatan Sarnıcı'nda drone uçuruldu. Görüntüler Reuters tarafından paylaşıldı. İzleyenleri zaman yolculuğuna çıkaran bu kayıt farklı ülkelerdeki haber kanallarına servis edildi. Yerebatan Sarnıcı, 5 yıllık bir restorasyon çalışmasının ardından 22 Temmuz'da yeniden ziyarete açılmıştı. Tarihi yapı depreme dayanıklı bir hale getirilmişti.
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