Tarihin sıfır noktasına ziyaret (Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Göbeklitepe'yi ziyaret etti)
Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'nin bir konuğu vardı... Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, 12 bin yıllık anıtsal yapıyı ziyaret ederek bölgenin tarihine ilişkin bilgi aldı.
Doğuş Grubu'nun, "Doğuş’tan iyi bir gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe, UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor. Göbeklitepe'nin 20 yıllığına ana sponsoru olan Doğuş Grubu, tarihi alan için 20 milyon dolar destek sağlıyor.
NTV Haber 20.12.2019 - 00:41| Son Güncelleme : 20.12.2019 - 00:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.