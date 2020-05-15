Tarım Bakanlığı'nda Covid-19 aşısı için anti serum çalışmaları (NTV ekibi laboratuvarı görüntüledi)
Tüm dünyanın gözü virüse karşı geliştirilecek aşıda. Türkiye'de aşı çalışmaları yapılan merkezlerden biri Tarım Bakanlığı Etlik Araştırma Enstitüsü. Bakan Bekir Pakdemirli hayvan deneyi aşamasına geldiklerini söyledi. NTV ekibinden Celal Çamur ve Yasin Güngör, o laboratuvardaki çalışmaları görüntüledi.
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NTV 15.05.2020 - 13:43| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 14:21
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