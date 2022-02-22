MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tarkan'ın polemik yaratan 'Geççek' şarkısıyla ilgili konuştu. Tarkan'ın şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kastettiğini söylediğini hatırlatan Bahçeli, bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın kimseye faydası olmayacağını söyledi. MHP lideri, ''Tarkan'dan zilletin Tarzan'ı çıkartılamaz'' dedi.
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