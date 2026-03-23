Tarlaya giren otomobil ağaca çarptı, sürücü gözyaşlarını tutamadı

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nin Kuzey kırsalında meydana geldi. Trafiğe kapalı tarlaların bulunduğu alana giren Ç.Ö.Ö. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kaza mahalli araç sinyalinden bulundu

Kaza sonrası yaralanan genç sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza mahaline ulaşmak için tarla yollarına girdi. Kısa süre sonra trafik polisi tarafından kazanın meydana geldiği noktadan sinyal ışığı fark edildi.

Trafik polisinin dikkati sayesinde ekipler kaza mahalline ulaştı. Direksiyon başında yaralı bulunan sürücü Ç.Ö.Ö. gözyaşlarını tutamadı. Genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.