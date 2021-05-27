Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu

Burdur'da yabancı uyruklu yamaç praşütçüsü tarlaya acil iniş yaptı. Burdur şivesiyle konuşan tarlanın sahibi Kazım Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen paraşütçü arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti.

NTV 27.05.2021 - 16:55 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 17:02

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