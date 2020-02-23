Tartışılan cinayette yeni rapor (Kadir Şeker hakkında sosyal rapor hazırlanıyor)

Konya'da sevgilisini darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne yol açan Kadir Şeker ile ilgili soruşturma sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatiyla Kadir Şeker hakkında sosyal araştırma raporu hazırlandı. Kadir Şeker ailesinin yaşadığı yerlerde vatandaşlara sorular soruldu.

NTV Haber 23.02.2020 - 18:31 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 18:35

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