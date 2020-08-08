Tartışırken balkondan böyle düştü

İstanbul'da Turgay E. ile yakınları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine evden sokağa çıkan ailesi ve yakınlarıyla tartışmayı sürdüren Turgay E. yoldaki akrabalarına birinci kattaki evinin balkonundan tencere attı. Tam sırada dengesini kaybederek yola düştü. Yaralan Turgay E. olay yerine gelen ambulansla Halkalı'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrendildi.
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ntv.com.tr 08.08.2020 - 15:34| Son Güncelleme : 08.08.2020 - 15:55
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