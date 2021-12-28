Tartıştığı avukatı beyzbol sopasıyla dövdü

İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı avukat Osman Karakuş'u dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırganın, ev sahibinin avukatlığını yapan müşteki Osman Karakuş ile kaldıkları evin tahliyesi için daha önce tartıştıkları ve ikili arasında bu nedenle husumet olduğu öğrenildi.
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