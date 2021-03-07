Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı

İstanbul Şişli’deki bir ticaret merkezinde, esnaf İlyas Demirci, tartıştığı Ç.B. tarafından 12. kattan aşağı atıldı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Saldırganı ilk kez gördüğünü anlatan Demirci ‘‘İş yerimden çıkıp alt kattaki tuvalete gittim. Çıktığımda Ç.B. bana küfür etmeye başladı ve beni kucaklayarak aşağı attı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim.’’ dedi. İşitme kaybı da yaşayan Demirci, saldırgandan şikayetçi oldu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 07.03.2021 - 10:15| Son Güncelleme : 07.03.2021 - 10:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.