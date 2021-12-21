Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksiye bindi

Diyarbakır’da iddiaya göre arızalandığı için yavaş giden halk otobüsünün şoförü ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı. Olay büyüyünce K.K. diğer yolcular tarafından otobüsten indirildi. Taksiye binerek son durağa giden K.K. şoföre bıçakla saldırdı. Şoför M.C. bacağından bıçaklanırken araya giren bir arkadaşının da parmağı kırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 16:44 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 16:55

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