Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü
İstanbul Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.