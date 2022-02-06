‘‘Taşa vurunca fren tutmadı, bayılmışım’’

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde yol ortasındaki kaldırım taşını fark etmeyen taksici ölümden döndü. Sol şeritte giderken yol ortasında taşa çarpan 32 yaşındaki Alamettin Acet, ‘‘Taşa çarpmamla fren tutmadı, hava yastıkları patladı. Ben o anda bayılmışım zaten. Yoldan geçen bir başka taksi şoförü yardım etmiş’’ dedi. Boynunda ve belinde hasar oluşan Acet, şu an çalışamadığı için mağdur olduğunu ve o taşı yol ortasına fırlatanları bulup şikayetçi olacağını söyledi.
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