Taşla hastane bastı

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., ortalığı birbirine kattı. Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi. Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.