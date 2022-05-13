Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı

Antalya'da iki grup arasında, iddiaya göre bir binaya ait tapu anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında kavga etmeye başladı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.
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DHA 13.05.2022 - 15:16| Son Güncelleme : 13.05.2022 - 15:19
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