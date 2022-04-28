Tasmasız ve ağızlıksız pitbullun saldırdığı anlar kamerada

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir kadının parka götürdüğü Çivava cinsi küçük köpeği, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korku dolu anlarda, kadın pitbullu tekmeleyerek köpeğini kurtardı. Pitbulla beraber bir başka köpeği de gezdiren genç, olayın ardından kayıplara karıştı. Şikayet üzerine polis, 32 yaşındaki Emrah O.’nun evini tespit etti ve pitbulla el koydu. Ayrıca Emrah O.’ya ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ çerçevesinde 14 bin 982 TL ceza kesildi.

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 14:32 | Son Güncelleme : 28.04.2022 - 14:53

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