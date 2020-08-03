Tatil dönüşü trafiğine havadan denetim

Bayramın son gününde yollar kalabalık... Tatillerini tamamlayanlar, şehir merkezlerine dönüyor. Trafik kazalarının önüne geçmek için, sıkı tedbirler alınmış durumda. Kural ihlali yapanlara ceza kesiliyor. Jandarma ve Polis ekipleri, havadan da denetimler yapıyor. NTV ekibinden Korhan Varol da polis helikopterinden son durumu anlattı.
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NTV 03.08.2020 - 16:06| Son Güncelleme : 03.08.2020 - 16:49
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