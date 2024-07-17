Tatil merkezlerinde domuz tehlikesi

Muğla'da popülasyonları her geçen gün artan yaban domuzları sık sık kent merkezine inmeye başladı. Orman yangınları, bunun başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Yaşam alanları tahrip olan domuzlar aç kalınca kent mekezine iniyor. Vatandaşlar da elleriyle besliyor. Uzmanlar insanların bu davranışının domuzlar üzerinde alışkanlık yarattığını belirtiyor.
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