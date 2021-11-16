Tatil yolunda kaza yapınca gözyaşlarına boğuldu: Bu canlar bana emanetti
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, 5’i çocuk 8 kişinin bulunduğu otomobil takla attı. Çocuklar kazadan yara almadan kurtulurken sürücü Ayşe Sağdıç gözyaşlarına boğuldu. Polisin ve ilk yardım ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı kadın ‘‘Bu canlar bana emanetti. Ben bu canları nasıl tehlikeye attım’’ diyerek dakikalarca ağladı. Sağdıç ailesinin Konya’ya tatile gittiği öğrenildi. Kazada hafif yaralanan 2 kadın ve çocuklar hastaneye götürüldü.
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