Tatilciler için izin belgesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonun açılmasına günler kala, büyükelçilerle önemli görüşmelere imza attı... Bakan Ersoy, İstanbul'dan tatil amaçlı çıkışlar için özel izin belgesi verileceğini de açıkladı.

NTV 22.05.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 14:40

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