Tatilcilere dolandırıcı tuzağı

Tatil yapayım derken dolandırılmayın!... Rezervasyonu doğru yerden yapmazsanız, gittiğiniz otelin kapısında kalabilirsiniz. Tıpkı 81 yaşındaki Fatma Çiçek Ural gibi... Yaşlı kadın, İzmir Çeşme'deki bir otelin internet sayfasını kopyalayan dolandırıcıların kurbanı oldu.
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NTV 21.07.2020 - 11:56| Son Güncelleme : 21.07.2020 - 12:16
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