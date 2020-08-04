"Tatilde sınıfta kaldık"

Kurban Bayramı tatili süresince sahil şeritlerinde plajlar doldu taştı. Başta sosyal mesafe olmak üzere corona virüs önlemlerine dikkat eden yok denecek kadar azdı. Peki tatildeki görüntüler ilerleyen günlerde corona virüsle mücadeleyi nasıl etkileyecek? Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyonları Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer NTV canlı yayınında anlattı.

NTV Haber 04.08.2020 - 11:10 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 11:30

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