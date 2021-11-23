Tava sakladığı enerji panosu bomba gibi patladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir gencin, içine tava sakladığı enerji panosu bomba gibi patladı. Ellerinde yanıklar oluşan Ahmet Acar ‘‘Pide fırınından bana yemek göndermişlerdi. Ben bitirene kadar kapatıp gitmişler. Ben de çalınmasın diye tavayı panoya saklamak isterken gümledi. Canımı zor kurtardım’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 17:07 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 17:19

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