Tavşanlar ölen kardeşinin emaneti

Antalya Manavgat'ta devam eden orman yangınında hayvanlar da büyük zarar gördü. Alagöz ailesi evlerini tahliye ederken besledikleri 2 tavşanı da yanlarına aldı. Tavşanların aile için manevi değeri çok büyük. İki tavşan, geçen ay denizde boğulan 15 yaşındaki Barış Alagöz'ündü. Gencin ablası kardeşinden emanet tavşanları kurtarmak için çabaladı. Dumandan etkilenen tavşanlara oksijen desteği sağlandı.
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NTV 02.08.2021 - 15:30| Son Güncelleme : 02.08.2021 - 15:37
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