Tavuk dönerde çamaşır suyu iddiasına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü'nden yanıt
7'den 70'e herkesin severek tükettiği, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden dönerle ilgili bir tartışma, daha doğrusu ürkütücü bir iddia var. İddianın sahibi Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan tüketilen dönerin neredeyse yüzde 80'i merdiven altı üretimi olduğunu; zamanı geçmiş ve bakteri üremiş etlerin çamaşır suyu damlatılmış suyla yıkanarak döner yapıldığını ve sabun sanayine giden yağların da döner yapımında kullanıldığını iddia etti.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Mercan’ın iddalarına NTV yayınına bağlanarak cevap verdi.
NTV Haber 22.01.2020 - 19:29| Son Güncelleme : 22.01.2020 - 19:36
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