''Tavuk yumurtası büyüklüğündeydi'' (Dolu yağışı hastanelik etti)

Yozgat'ta etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve araçta hasar meydana geldi. Camı kırılmasın diye aracının üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, başına isabet eden dolu nedeniyle yaralandı. Başı yarılan ve abisi tarafından hastaneye götürülen 51 yaşındaki Özipek ‘‘Kulaklarım duymaz oldu, dünyamı şaşırttı. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Tavuk yumurtası büyüklüğündeydi’’ dedi.
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ntv.com.tr 23.03.2021 - 12:02| Son Güncelleme : 23.03.2021 - 12:31
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