TBMM Çevre Komisyonunda 'müsilaj' görüşüldü

TBMM Çevre Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplandı. Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili olayın ilk gününden itibaren çalışmaların başlatıldığını vurgulayan Balta, Marmara Denizi Eylem Planı'na ilişkin yaşanan süreci anlattı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, konuya ilişkin komisyon üyelerine bilgi verdi. Müsilajın yüzde 99'unun su olduğunu ancak suyu bırakmadığını belirten Binpınar, müsilajın laboratuvardaki görüntülerini komisyon üyelerine izletti.
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NTV 10.06.2021 - 06:17| Son Güncelleme : 10.06.2021 - 06:21
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